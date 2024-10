Iuliano a Juventusnews24: «La nuova linea di Motta funziona. Scudetto? Ogni anno deve partire per vincerlo, è nel proprio DNA»

Le parole in esclusiva di Mark Iuliano, ex difensore biaconero a Juventusnews24 sui bianconeri di Thiago Motta e sulla lotta Scudetto

Mark Iuliano ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sui bianconeri di Thiago Motta e le ambizioni Scudetto.

Che idea si è fatto della Juve dopo questo inizio di stagione?

«La Juve deve essere soddisfatta della nuova linea, della gestione di Thiago Motta. E’ una Juve sempre propositiva, che fa gioco, bella da vedere e poi i risultati stanno comunque arrivando. Certo, magari c’è stato qualche pareggio di troppo, però nel complesso sta andando bene».

Una Juve che può già lottare per lo Scudetto?

«La Juve ogni anno parte per vincere lo Scudetto. E’ nella storia della Juve, nel suo DNA partire per vincere. Gli avversari sono molto forti, ma la squadra di Motta proverà a lottare e ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Poi lo vince solo una, sarà un campionato fino alla fine molto tirato secondo me».

