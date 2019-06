Izzo ad Ibiza con…Marcelo: lo scatto tra i due difensori – FOTO

In vacanza ad Ibiza, Armando Izzo ha incontrato il terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana Marcelo

Come tanti giocatori italiani e non, anche Armando Izzo ha scelto Ibiza come meta delle proprie vacanze estive. Come lui anche Marcelo, difensore del Real Madrid e della nazionale brasiliana, sta soggiornando nella splendida isola spagnola.

Il difensore granata non si è fatto sfuggire l’occasione di una foto con quello presumiamo essere uno dei suoi idoli calcistici, subito postata sul suo profilo Instagram.