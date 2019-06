Izzo pazzo di Toro: «Io corteggiato? Fa piacere, ma sputerò sangue per la maglia granata»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Armando Izzo ha chiarito quale sarà il suo futuro nella prossima stagione

Poco più di un campionato. Armando Izzo ci ha messo pochissimo a diventare un idolo per i tifosi granata, gasati dalle chiusure difensive e dalla garra che il difensore campano immette in ogni partita. Ora il timore dei tifosi del Toro è che il loro beniamino voli verso altri lidi più importanti. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport è lo stesso Izzo a chiarire la questione.

FUTURO – «Lusinghe? Fanno piacere. Io a Torino ho altri 4 anni di contratto, ma voglio arrivare in alto, e dimostrare il mio valore. Io voglio essere di più, tra i difensori italiani oltre a Chiellini non vedo molte persone più avanti di me: sono onorato di indossare questa maglia e sputerò sangue finché sarò qui»

PASSATO – «Dopo la squalifica, c’è stato un momento in cui pensavo che non mi volesse più nessuno: piangevo senza farmi vedere, pensavo si credesse poco in me. Lo credo tuttora. Poi è arrivata la proposta del Sassuolo, dopo pochi giorni anche quella del Torino: ho scelto i granata perché la piazza mi stimolava»

EUROPEO – «E’ un mio grande obiettivo: vorrei viverlo da protagonista dopo aver fatto un’altra grande stagione. L’Europeo sarebbe il coronamento di un sogno».