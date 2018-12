Jadson firma col Ponte Preta, è ufficiale

Il centrocampista brasiliano di proprietà dell’Udinese, attualmente in prestito al Santa Cruz, ha firmato un pre-contratto con il Ponte Preta: il 3 gennaio le visite mediche

Gennaio sta arrivando, il mercato si avvicina. C’è chi si prepara per tempo agli acquisti da effettuare per rinforzare la rosa. E’ il caso del Ponte Preta, club brasiliano, che ha ufficializzato l’arrivo di Jadson, calciatore di proprietà dell’Udinese, a partire dal gennaio 2017 previo superamento delle visite mediche.Il centrocampista brasiliano, classe 1993, è stato acquistato nel 2013 dall’Udinese che lo ha prelevato in Brasile dal Botafogo, club che lo ha fatto debuttare nel calcio professionistico dopo il settore giovanile. LA PARENTESI BIANCONERA – Una sola presenza in bianconero, poi i due prestiti: nel 2015 all’Atletico Paranaense, nel 2016 al Santa Cruz, club in cui è attualmente in prestito dall’Udinese. Quest’oggi il Ponte Preta, attraverso un comunicato ufficiale, ne ha ufficializzato l’arrivo per la stagione 2017 e la firma del pre-contratto: ultima tappa, le visite mediche del 3 gennaio. Poi sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Ponte Preta.