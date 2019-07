James Napoli: ecco perché la trattativa col Real Madrid non si sblocca

De Laurentiis sogna di poter contare su James già da inizio ritiro. Il Napoli deve però fare i conti con le richieste del Real

James Rodriguez è il pallino di De Laurentiis, ma la trattativa con il Real Madrid si è rivelata più complicata del previsto per il Napoli.

Come conferma Sportmediaset, nonostante gli azzurri abbiano già il gradimento del giocatore, ma i Blancos chiedono 45 milioni di euro e soprattutto la cessione a titolo definitivo. Il Napoli non ha fretta, continua il dialogo per James. Che sogna di riabbracciare Ancelotti.