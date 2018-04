James Rodriguez, voci dalla Spagna: la Juve tratta con il Bayern!

La Juventus su James Rodriguez, trequartista del Bayern Monaco. I bianconeri pronti a trattare con i bavaresi dopo il riscatto dal Real

James Rodriguez alla Juventus? Secondo Don Balon la Juve ha messo gli occhi sul trequartista colombiano di proprietà del Real Madrid ma in prestito con riscatto al Bayern Monaco. Il giocatore ex Monaco e Porto ha collezionato 29 presenze e 5 gol in questa stagione e verrà riscattato. Inizialmente i bavaresi hanno speso 13 milioni di euro per il prestito ed eserciteranno l’opzione da 42 milioni. Il giocatore, nonostante il riscatto, potrebbe andare via dall’Allianz Arena per approdare…all’Allianz Stadium!

Il giocatore piace alla Juventus, alla ricerca di elementi di qualità per tentare la scalata alla Champions League. Il giocatore colombiano verrà riscatto dal Bayern ma non è detto che non venga ugualmente ceduto. La Vecchia Signora è pronta a sfidare le big d’Europa per provare a portare il giocatore ex Real Madrid alla corte di Max Allegri. I bianconeri, che seguono anche Juan Bernat, terzino sinistro, potrebbero allestire una doppia trattativa con il club bavarese. D’altronde i rapporti sono ottimi come testimoniano gli affari legati a Benatia, Coman, Vidal e Douglas Costa. Juve-Bayern ancora a lavoro: nel mirino dei bianconeri ci sono Bernat e J. Rodriguez.