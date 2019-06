James Rodriguez lascia il Bayern: c’è il Napoli nel futuro? Il punto

Rumenigge ha annunciato che James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco: «Ci ha chiesto di non riscattarlo»

Karl-Heinz Rumenigge, CEO del Bayern Monaco, l’ha detto ufficialmente: «Mi ha detto in un incontro personale che vuole chiedere al club di non esercitare l’opzione per il suo riscatto». Si aprono quindi scenari di mercato imprevedibili fino a qualche settimana fa per il futuro del colombiano.

Il trequartista si trova attualmente in Colombia per preparare al meglio la Copa America ma dopo che questa sarà finita bisognerà ragionare sul suo destino. Il Napoli, con Ancelotti in primis, è tra le squadre più interessate alla stella del Real Madrid e sta muovendo i primi passi per impostare una trattativa. C’è da battere, però, la concorrenza della Juve che da tempo ha messo gli occhi sul colombiano.