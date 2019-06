James Rodriguez: «Napoli? Dipende dal Real, 20 giorni per pensarci»

Dopo l’eliminazione dalla Copa America, James Rodriguez è tornato a parlare del suo futuro che potrebbe essere a Napoli

L’eliminazione ai calci di rigore contro il Cile in Copa America brucia e lascia con tanto amaro i colombiani, i quali avevano le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. A fine partita James Rodriguez si è soffermato a commentare le voci sul suo futuro.

«Non lo so, ho ancora 20 giorni per pensarci. Dipende dal club (il Real Madrid, ndr), ci sono persone dentro che comandano e lì non posso fare niente»