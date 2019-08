James Rodriguez, il Napoli pronto a tornare alla carica: le ultime

Il Napoli non ha intenzione di mollare James Rodriguez: gli azzurri sono pronti a tornare alla carica per convincere il Real Madrid

Nonostante Lozano sia vicinissimo, il Napoli non molla la pista per James Rodriguez, che potrebbe arrivare nonostante il messicano. Come spiega il Corriere dello Sport, gli azzurri stanno aspettando le mosse del Real Madrid, che adesso ha solo il club partenopeo come corteggiatore del colombiano. L’Atletico, infatti, non sembra essere più interessato.

I blancos chiedono 40 milioni, una cifra molto alta che spinge verso il prestito, magari con rinnovo alla prossima estate. I margini ci sono, ma l’ultima parola spetta alla Merengues. Intanto Llorente, nome sul piatto per l’attacco azzurro, aspetta e riflette: è lusingato dalla proposta di De Laurentiis, ma non è certo l’unica.