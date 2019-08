James Rodriguez Napoli, colpo di scena: il colombiano vuole Ancelotti

Nuovo colpo di scena nella storia tra James Rodriguez e il Napoli. Il colombiano vuole Ancelotti: tutte le novità

Non è ancora chiusa la storia tra James Rodriguez e il Napoli. Il colombiano vuole lasciare il Real Madrid, ma in testa ha solo un pensiero: andare a giocare alla corte di Ancelotti. Proprio per questa sua volontà di ritrovare il tecnico italiano, il giocatore ha rifiutato l’interesse del Fenerbahce, che aveva intenzione di intavolare una trattativa.

Il Napoli, come spiega il Corriere dello Sport, c’è ancora, ma ha fretta e pressa sui blancos per un prestito gratuito con riscatto da discutere. Dalla città partenopea aspettano un segnale.