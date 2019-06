Joao Felix Atletico Madrid: può sostituire Griezmann?

L’Atletico Madrid sta facendo carte false per Joao Felix. I colchoneros hanno il compito di rifondare la squadra

Per Simeone è una delle estati più difficili di sempre. Tanti i pilastri in uscita da Madrid, come Rodri, Griezmann e Godin. Per sostituire il francese, sembra che l’Atletico Madrid stia facendo un’offerta pazzesca per Joao Felix, talento del Benifca.

Il giovane portoghese ha spiccate doti nella rifinitura, ed è molto bravo nel frasi trovare libero tra le linee. Inoltre, nell’ultima stagione è cresciuto nell’incisività sottoporta. Sembra però avere poche doti fisiche, inoltre gli manca l’esplosività palla al piede e la capacità. Insomma, non è detto possa incidere da subito in un campionato come la Liga.