Joao Felix incanta Juve ed Europa: che tripletta contro l’Eintracht! – VIDEO

Joao Felix è da tempo nel mirino di mezza Europa e soprattutto della Juve: intanto il portoghese ha messo a segno una tripletta

Il talento più cristallino dall’esplosione di Cristiano Ronaldo. Con questo biglietto da visita Joao Felix è pronto a sbarcare nel suo primo grande club europeo. In patria sono sicuri. È il futuro crack del calcio portoghese e mondiale. Solo questo basterebbe per raccontare le smisurate potenzialità del classe ’99 seguito anche e soprattuto dalla Juventus. Corsa, dribbling, personalità e uno spiccato senso del gol lo rendono preda appetita e appetibile e stasera molti obiettivi erano puntati su di lui. E non ha deluso.

In Benfica-Eintracht, infatti, Felix ha messo a segno una tripletta. Nel primo tempo ha segnato su calcio di rigore, poi ha raddoppiato poco dopo con un destro potentissimo che si è infilato all’angolino, rispondendo al momentaneo pareggio tedesco di Jovic. Nel secondo tempo ha poi servito l’assist per il 3-1 di Ruben Dias e in seguito segnato il 4-1 con un tap-in vincente nel cuore dell’area di rigore. Con questa tripletta il lusitano è diventato il più giovane giocatore del Benfica a mettere a segno un hattrick in una competizione europea.

