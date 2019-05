Joao Felix, il presidente del Benfica: «Non abbiamo ricevuto offerte»

Il presidente del Benfica Soares torna a parlare del futuro di Joao Felix: le sue parole sul talento portoghese

Domingos Soares, presidente del Benfica, è tornato a parlare del futuro di Joao Felix. Dopo aver fissato il prezzo, il numero uno delle Aquile ha chiarito la situazione ai microfoni di ECO24.

«Per il momento non è arrivata nessuna offerta per lui. Ci sono stati sondaggi, indiscrezioni e sappiamo dell’interesse di alcune società. È chiaro che gran parte dei top club europei lo stia seguendo, ci sono grandi aspettative su di lui, ma da un punto di vista delle tempistiche ad oggi non è arrivata alcuna offerta ufficiale. E se non ci sarà un club disposto a pagare la clausola, la nostra intenzione sarà quella di non cederlo» ha dichiarato Soares.