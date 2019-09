Joao Mario: «Avevo bisogno di un club come la Lokomotiv»

Joao Mario parla della sua nuova esperienza in Russia: «Un club come la Lokomotiv era quello di cui avevo bisogno»

Joao Mario, centrocampista della Lokomotiv Mosca trasferitosi quest’estate in Russia dall’Inter, ha parlato della sua nuova esperienza ai microfoni di Marca. Ecco le dichiarazioni:

«Ho bisogno di giocare con regolarità e il club mi ha voluto più di tutti gli altri: questo è stato decisivo nella mia scelta di venire alla Lokomotiv. La Champions League ha fatto il resto, per me è importante giocare in questa competizione. Un club come questo era quello di cui avevo bisogno».