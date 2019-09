Joao Mario: «All’Inter ho passato un momento difficile. Ho cambiato 4 allenatori…»

Joao Mario sta tornando a buoni livelli con la maglia della Lokomotiv Mosca e sulle pagine di Marca torna a parlare di Inter

Joao Mario ha parlato sulle pagine di Marca della sua esperienza negativa con la maglia dell’Inter. Il portoghese si sta riscattando con la maglia della Lokomotiv Mosca con gol e assist.

ESPERIENZA INTER – «Sfortunatamente, sono arrivato al club quando non c’era stabilità; mentre giocavo per l’Inter, quattro allenatori sono cambiati. È difficile dire obiettivamente quando ho deciso di andarmene. C’erano determinate circostanze. Ad un certo punto, si stava solo preparando tutto. Ma rispetto l’Inter, la società, l’intera squadra».

CHAMPIONS – «Inter in Champions? Ho ancora contatti con il club, non è passato molto tempo dalla mia partenza. Inoltre eravamo in quarta fascia e la squadra più difficile era l’Inter. Pertanto, ho detto ai giornalisti che speravo di non capitarla perché è troppo forte. E’ uscito il Bayer Leverkusen, ed è stato un buon sorteggio»