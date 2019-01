Johansen al Milan: rinforzo low cost per i rossoneri

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e ha messo nel mirino Stefan Johansen del Fulham. Primi contatti in corso

Il Milan potrebbe cedere Franck Kessié e potrebbe puntare su nuovi elementi. Biglia dovrebbe rientrare tra fine gennaio e inizio febbraio e i rossoneri hanno messo gli occhi su Sensi e Duncan del Sassuolo ma non solo. Secondo Sky Sport, sfumato Fabregas, ormai del Monaco, il club rossonero ha puntato il mirino su un altro centrocampista della Premier League: Stefan Johansen.

Il centrocampista classe 1991 di proprietà del Fulham ha il contratto in scadenza a giugno e non sta trovando spazio con Ranieri. Il giocatore, proprio per questo motivo, potrebbe chiedere la cessione già a gennaio. Idea low cost per il club rossonero: idea Stefan Johansen dalla Premier League. Leonardo e Maldini sono a lavoro per rinforzare la rosa di Gattuso tenendo sempre bene a mente le restrizioni della Uefa per il Fair Play Finanziario.