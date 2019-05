Il centrocampista del Chelsea, Jorginho, si è concesso ad una lunga intervista nella quale ha parlato del futuro di Sarri

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di SkySport24, il centrocampista del Chelsea, Jorginho, ha parlato del possibile addio di Sarri e della suo approdo alla Juve. Ecco le sue parole: «Se seguirei Sarri alla Juve? Ho quattro anni di contratto con il Chelsea. Mi sorprenderebbe il suo addio».

«Siamo arrivati terzi in Premier alle spalle di City e Liverpool, siamo in finale di Europa League e siamo arrivati in finale di Coppa di Lega: la stagione è positiva».