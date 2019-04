L’Inter cerca un nuovo attaccante. Jovic, Dzeko e Zapata nel mirino del club nerazzurro: in tre per il dopo Icardi

In casa Inter è già iniziato il dopo Icardi. Lautaro Martinez ha convinto e resterà in nerazzurro per giocarsi una chance importante nella prossima stagione: El Toro sarà il titolare dell’attacco ma avrà un attaccante importante alle sue spalle, non una semplice alternativa. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, ha messo gli occhi su Luka Jovic, attaccante classe ’97 dell’Eintracht Francoforte che sta facendo sfracelli con la maglia del club tedesco. Il serbo è il preferito della dirigenza nerazzurra però piace a Barcellona e Real Madrid, pronte a mettere sul piatto più di 60 milioni di euro.

Jovic è il preferito dell’Inter ma in pole per rimpiazzare il partente Mauro Icardi c’è sempre Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco della Roma, ieri tornato al gol tra le mura amiche dopo un anno, salvo sorprese lascerà il club giallorosso. Il bosniaco può essere l’occasione giusta in base al rapporto qualità-prezzo: Edin ha un contratto fino al 2020 e potrebbe andare via dalla Capitale per 12-15 milioni di euro. In seconda fila i nomi di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, e Duvan Zapata bomber dell’Atalanta di Gasperini.