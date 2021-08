Juan Jesus Napoli, è ufficiale: il comunicato del club

Juan Jesus è un nuovo calciatore del Napoli: ufficiale l’arrivo del difensore brasiliano. Ecco il comunicato e l’annuncio di De Laurentiis

Il Napoli piazza il primo colpo di mercato per sistemare la difesa. Il club partenopeo annuncia l’arrivo di Juan Jesus: il difensore ex Roma e Inter era svincolato. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione.

«La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023».