Julio Cesar elogia Paquetà ma ammette: «Mi spiace che sia andato al Milan…»

L’ex portierone dell’Inter, Julio Cesar, ha parlato delle qualità di Paquetà, il giovane attaccante del Milan

In una intervista rilasciata a Perform, l’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar, ha parlato delle qualità di Paquetà, il giovane gioiello verdeoro in forza al Milan, arrivato nella finestra di mercato di gennaio. Julio Cesar conosce molto bene Paquetà per avere già lavorato con lui in passato. «E’ un giocatore col quale ho lavorato al Flamengo negli ultimi anni della carriera – ha dichiarato l’ex portierone nerazzurro – mi spiace che sia finito al Milan, poteva andare all’Inter ma Leonardo è stato bravo a convincerlo a firmare coi rossoneri».

Julio Cesar ha concluso l’intervista augurando il meglio a Paquetà per il suo futuro: «Gli posso solo augurare di avere tanti successi in Europa. Anche se contro l’Inter… Io comunque devo tifare sempre la mia squadra».