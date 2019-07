Jungdal Milan, alla scoperta del giovane portiere acquistato dai rossoneri

Jungdal Milan, alla scoperta del giovane portiere danese acquistato dai rossoneri e già a Milano per le visite mediche

Un nuovo portierino per il Milan. Sì, ma portierino soltanto per l’età: classe 2002. Perché il fisico da estremo difensore di certo non gli manca: 195 centimetri. Si chiama Andreas Jungdal ed i rossoneri l’hanno prelevato dal Vejle, club che milita nella Serie B danese.

Carriera iniziata nello Skibet IF e, nel 2013, trasferimento nella società che l’ha coltivato fino a ieri. Perché da oggi è a Milano, innanzitutto per le visite mediche del caso. Presenza fissa nelle Nazionali giovanili danesi, era già stato in prova a Milanello in inverno. Oltre ad un’imponente stazza fisica, vanta un’ottima confidenza con il pallone tra i piedi.