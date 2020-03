Juric duro: «Caos Serie A? È tutto ridicolo. Ci vuole coerenza»

Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria

CONDIZIONI SQUADRA – «Non abbiamo alibi. Sono contento della prestazione, poi nel calcio decidono episodi e non siamo stati bravi. Il rigore l’abbiamo regalato e abbiamo commesso errori banali».

POCA CONCRETEZZA – «Volevamo ripartire bene, poi siamo stati superficiali e non siamo stati concreti. Ci è mancata anche qyualità. Potevamo tranquillamente ammazzare la partita e non l’abbiamo fatto».

SQUADRA – «Siamo una squadra che tutti davano per retrocessa, ma i ragazzi sono stati fenomenali, sono cresciuti e dobbiamo ringraziarli senza pensare ad altri giocatori».

CAOS SERIE A – «Ad essere sincero è tutto ridicolo, non è normale. Prima giochi e poi no, stiamo lontani un metro e poi ci difendiamo tutti attaccati in campo. L’importante è che c’è coerenza cosa che ora non c’è».