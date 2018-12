Juric esonerato, il Genoa cambia ancora: arriva Prandelli!

La sconfitta contro l’Entella costa cara a Ivan Juric: il tecnico è stato esonerato dal Genoa, al suo posto arriva Cesare Prandelli

Esonerato Ivan Juric, l’allenatore del Genoa è stato cacciato via dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro la Virtus Entella. La formazione rossoblù è stata eliminata ai calci di rigore dalla formazione che milita in Serie C dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. Durante il secondo tempo supplementare il Genoa, che conduceva per 3-2, si è fatta rimontare nei minuti di recupero dall’Entella per il 3-3 che ha condotto ai calci di rigore.

Pochi minuti fa la clamorosa indiscrezione riportata da Sky Sport: il Genoa ha deciso per l’esonero del tecnico Ivan Juric. La sconfitta in Coppa Italia sarebbe la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo i recenti risultati negativi anche in campionato. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare il nuovo allenatore della formazione rossoblù sarà Cesare Prandelli. Finisce così la terza avventura di Juric sulla panchina del Genoa. Un disastro annunciato dai recenti risultati negativi del Genoa che ha conquistato solo 3 punti nelle 7 gare in campionato. Oggi la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia: adesso sarà il momento di Cesare Prandelli, già da domani mattina atteso in arrivo al centro sportivo di Pegli.