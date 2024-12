Nella Juve a 5 stelle ci sarà più spazio per Adzic? Ecco quanto ha giocato finora il giovane montenegrino

Nella Juve a 5 stelle del futuro ci sarà spazio anche per Vasilije Adzic? Quanto ha giocato finora il giovane giocatore montenegrino

Uno dei dibattiti più urgenti di questa settimana è se la Juve cosiddetta a 5 stelle, con Koopmeiners nei 2 di centrocampo e 3 trequartisti in appoggio a Vlahovic, avrà un futuro. Gli “esperimenti” – termine che nessun allenatore accetterebbe, men che meno Thiago Motta – finora sono stati due: in Coppa Italia con il Cagliari e a Monza in campionato. Ne sono uscite due vittorie, ma non è detto che già con la Fiorentina si possa rivedere la stessa idea. In questo quadro, ci potrebbe essere prima o poi uno spazio maggiore per Vasilije Adzic?

Domenica è entrato nel finale, troppi pochi, esattamente 6, per lasciare un segno significativo della sua presenza. Finora il montenegrino classe 2006, che ha dovuto stare fermo ai box un bel po’, ha messo insieme meno di un’ora di gioco tra Lazio, Stoccarda, Cagliari e Monza. E proprio nelle gara dove è stato in campo leggermente di più, quella di Champions, non è apparso determinato come la gara avrebbe richiesto, date le difficoltà della serata. Potrà fornire un contributo più corposo? Gennaio, con i tantissimi impegni, potrà fornire già una risposta.