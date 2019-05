L’agente di Davide Rugani ha svelato alcuni retroscena del difensore che in passato sarebbe potuto finire all’Arsenal

Davide Torchia, agente di Davide Rugani, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, a margine della riunione dei procuratori tenutasi a Milano. Il procuratore ha svelato: «Per il futuro è già arrivato questo rinnovo. Al di là dei contratti, perché hanno valore economico, ma anche una certa importanza tecnica. La Juve può prendere chiunque, ma se ci sei da quattro anni e devi restarci per altre cinque stagioni, vuol dire che hai lavorato in un certo modo. La Juve è stata coerente, ha detto no la prima volta e dopo quattro anni l’ha ribadito».

Sull’interessamento dell’Arsenal: «E’ stato tra i primi club interessati, diciamo che quell’interesse è andato in prescrizione. C’erano anche altri club, ma è inutile parlarne ora. Ci sono richieste ma non c’è bisogno di farsi pubblicità»