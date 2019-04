I festeggiamenti sfrenati all’Allianz Stadium del direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars dopo il passaggio del turno in Champions League contro la Juventus

Aver fatto fuori la Juventus dalla Champions League deve essere stata di certo una grossa emozione per l’Ajax, che ha fine partita ha ovviamente festeggiato con grande euforia. Non solo i giocatori negli spogliatoi hanno celebrato il trionfo contro i bianconeri e l’accesso alle semifinali di Champions League, ma pure i dirigenti.

Chiedere al direttore sportivo Marc Overmars, ex giocatore dei Lancieri, che – come mostrato dalle immagini della tv olandese in alcune immagini che hanno fatto in breve il giro dei social, si è lanciato festante sul campo dell’Allianz Stadium al termine della gara nei pressi della curva dei tifosi ospiti. Di fianco a lui un imbarazzato Edwin van der Sar, oggi direttore generale dell’Ajax ed ex portiere tra le altre anche della stessa Juve.