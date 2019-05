Nella giornata odierna andrà in scena il terzo incontro tra Agnelli e Allegri: la sensazione è che il colloquio di oggi sia decisivo per il futuro

Nel pomeriggio di oggi, dopo l’allenamento della squadra in vista del match contro l’Atalanta, andrà in scena il terzo incontro tra Agnelli e Massimiliano Allegri. Dopo la fumata grigia di ieri, nessuna opzione è esclusa: sarà rinnovo, prolungamento del contratto oppure separazione definitiva.

La sensazione è però che si è arrivati ad un terzo incontro è perché ci sia la volontà di entrambe le parte di voler arrivare ad un esito positivo. In caso di rottura, non si sarebbe andati oltre al secondo incontro. Il tecnico chiede cinque cessioni importanti per potersi giocare la Champions, dall’altra parte Agnelli vorrebbe accontentare le richieste di Allegri viste le difficoltà di arrivare ad altri allenatori in così poco tempo.