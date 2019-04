L’allenatore della Juventus, Massimiliamo Allegri, ha presentato il match contro il Cagliari in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa pre-partita contro il Cagliari, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha presentato il match di domani e ha fatto il punto sugli infortunati. Nel corso dell’intervista, Allegri ha risposto anche alle domande relative alla presenza di Ronaldo contro l’Ajax. Ecco le sue parole: «Credo che ci debba esser rispetto reciproco da parte di entrambi. Il lavoro di entrambi deve esser rispettato anche quando perdiamo. Ronaldo sta lavorando e speriamo di riaverlo con la partita con l’Ajax. Bisogna esser fiduciosi. Douglas Costa è in una buona condizione e dovrebbe esser a dissezione, ma non contro l’Ajax. Cuadrado sta lavorando bene ed è imminente il suo rientro in squadra tra 10 giorni. Dybala lo valuterò oggi. Mandzukic ha un poi di febbre. Potrebbe saltare il Cagliari. Perin ieri ha preso un colpo alla spalla e stamattina ha una visita. Non verrà a Cagliari».

«Spinazzola ha avuto un problema al ginocchio. Verranno fatti altri esami e credo che prima di 10/15 giorni non sarà disponibile. Barzagli sta lavorando e sarà disponibile per il finale di stagione. Contro il Cagliari? Dovremmo esser in 13 con Loria come terzo portiere. Nicolussi Caviglia potrebbe debuttare. In casa del Cagliari sarà molto difficile perché ha battuto Inter e Fiorentina in casa. Domani vorrà fare un’impresa storica. Noi dovremmo fare una partita tosta e di battaglia. La formazione di domani? Potrei pensare ad una difesa a 3. Dipende se metterò Cancelo dal 1’. Abbiamo diverse forze fresche, alcuni sono rientrati in condizione. Stiamo bene fisicamente così mentalmente.

«Gli esami di Ronaldo? Ronaldo sta molto meglio. Mancano ancora 9 giorni alla partita e dobbiamo valutare meglio le cose. Kean contro il Cagliari? Kean sta bene e Cagliari sarà un bel test per la sua crescita. E’ un ragazzo di 19 anni con qualità importanti. Sicuramente dovrà imparare a gestire momenti di alti e bassi e continuare a migliorarsi senza accontentarsi»