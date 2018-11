Una Juve versione 2-0: ora Allegri vince all’inglese

La Juventus di Massimiliano Allegri sa gestire le energie e i ritmi delle gare: sono già sette i successi con lo stesso risultato

Non una Juventus versione 2-0 ma una Juventus versione 2 a 0. La formazione di Massimiliano Allegri viaggia a un ritmo forsennato e in questa stagione ha vinto sempre, pareggiando solo con il Genoa e perdendo in casa, in Champions, con il Manchester United. Nelle vittorie dei bianconeri guidati da Massimiliano Allegri c’è una costante: il 2-0. Con il risultato classico di due a zero ha già vinto oltre il 40% delle partite finora giocate tra campionato e Champions (7 su 18). Lazio, Bologna e Spal a Torino; Valencia, Frosinone, Udinese e Milan sui loro campi: contro la Juve sono cadute tutte con le stesso risultato. All’inglese.

Un tempo il 2-0 era considerato il risultato perfetto: un gol per prendersi la partita e il secondo per chiuderla. Solo in 4 occasioni i bianconeri hanno segnato 3 reti mentre per 6 volte invece la vittoria è arrivata con una sola rete di scarto. Considerando i 2-0 e i 3-1, il 56,2% dei successi è maturato con due reti di vantaggio. La Juve scende in campo con una forte consapevolezza nei propri mezzi e, quando non si addormenta, diventa davvero difficile per tutti.