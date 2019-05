Juve, la replica di Allegri a Nedved alla vigilia dell’incontro con Agnelli

Juve, Allegri al Salone del Libro di Torino risponde a Nedved proprio alla vigilia dell’incontro con Agnelli

Sono ore di febbrile attesa, in casa Juventus. Perché nella giornata di domani – secondo quanto annunciato dagli stessi interessati – si celebrerà l’incontro/confronto tra Agnelli ed Allegri alla Continassa. Lo snodo decisivo verso la nuova stagione: sarà riconferma con rinnovo o addio dopo cinque anni per il tecnico bianconero?

Che, intanto, nella giornata di ieri ha presentato il suo “E’ molto semplice” al Salone del Libro di Torino. Lasciandosi quasi sfuggire, nel corso della chiacchierata, come «in rosa quest’anno c’è stato chi ha reso meno del previsto». Sfuggire, o forse no. Perché, a tutti gli effetti, sembra una replica a distanza alle parole di Nedved, che prima della sfida alla Roma aveva specificato che «la squadra è già di assoluto valore in Italia e in Europa, difficile poterla migliorare». Domani la resa dei conti.