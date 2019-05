Juve-Atalanta, la probabile formazione degli orobici: Gasperini conferma Hateboer tra i tre in difesa

Non c’è tempo per lasciarsi andare alla delusione. Perché la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio, in casa Atalanta, appartiene già al passato. Davanti ai ragazzi di Gasperini, infatti, c’è – se possibile – un traguardo ancora più grande. Come quello di una qualificazione alla Champions League lontana soltanto quattro punti.

E dunque, calcolatrice alla mano, ne serve almeno uno questa sera all’Allianz Stadium contro la Juve per non dipendere dai risultati delle rivali. Una partita in cui Gasperini è intenzionato a confermare Hateboer sulla linea dei tre centrali, con Castagne e Gosens sulle corsie esterne. Classico tridente in avanti con Gomez ed Ilicic a svariare intorno allo scatenato Zapata.