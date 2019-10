Juve Bayer Leverkusen: Bernardeschi e la fase difensiva del rombo

Col passaggio al rombo, la Juve di Sarri difende in modo diverso, Bernardeschi e Ramsey non si defilano. Analisi tattica

Da quando la Juve di Sarri è passata al rombo si è modificata anche la fase difensiva. Non si forma più un 442 in fase di non possesso, bensì in mezzo la linea resta con 3 uomini con il trequartista più avanzato.

Si vede nella slide sopra. La Juve si difende con il 4312, con Bernardeschi che non si defila ma che anzi resta trequartista. Il rischio di questa disposizione è concedere troppo in ampiezza, visto che le mezzali hanno tanto campo da coprire.