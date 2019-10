Juve Bayer Leverkusen: come mai Sarri ha schierato Bernardeschi

Sarri ha schierato Bernardeschi contro il Bayer Leverkusen perché voleva la Juve attaccasse in modo diverso. Scopriamo come

Si è vista una Juve molto diversa rispetto a quella contro Brescia e Spal. Con Dybala e Ramsey, si era visto un prolungato palleggio tra le linee di grande livello, con sovraccarico di uomini in zona di rifinitura. Contro il Bayer Leverkusen la Juve voleva attaccare in modo diverso.

I 3 difensori tedeschi non sono soliti accorciare molto in fase di pressione, si crea quindi tanto spazio tra centrocampo e retroguardia. Per questo Sarri ha schierato un giocatore più di gamba e di strappi come Bernardeschi, che ha consentito alla Juve di attaccare in modo più diretto e rapido contro il Bayer Leverkusen. L’ex Fiorentina, come si vede nella slide sopra, ha giocato costantemente tra le linee, senza defilarsi mai