Juve Bayer Leverkusen: il pressing di Khedira è la chiave tattica

La pressione della Juve ha funzionato benissimo contro il Bayer Leverkusen. Soprattutto grazie a Khedira

Finora, come ammesso da Sarri, la Juve aveva sofferto nel pressare squadre che dietro impostano con 3 difensori. I due attaccanti della Juve erano in inferiorità numerica, di conseguenza c’era troppo tempo e spazio per gli avversari nell’uscita.

Contro il Bayer Leverkusen, la Juve è stata estremamente convincente nella pressione, soprattutto grazie ai movimenti di Khedira. Come si può vedere nella slide sopra, il tedesco esce su Wendell (il terzo difensore di sinistra degli ospiti). In questo modo, i bianconeri sono in parità numerica sui 3 difensori, con i 2 mediani del Bayer oltretutto presi da Pjanic e Bernardeschi. La pressione della Juve funzionato bene, impedendo agli avversari un avvio pulito di azione.