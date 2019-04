Il centrocampista della Juve, Bentancur, ha parlato dell’eliminazione dalla Champions, dell’Inter e della possibilità di un rinnovo con i bianconeri

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Bentancur, ha commentato la stagione bianconera parlando della dolente eliminazione dalla Champions League. Ma non solo. Tra i vari argomenti spazio anche al suo futuro nella Juve. Ecco le sue parole: «Voglio godermi gli ultimi giorni di campionato. L’eliminazione della Champions è stata un colpo duro ma questo non deve togliere importanza allo scudetto che secondo me è più difficile da vincere della Coppa dato che si gioca ogni settimana. Abbiamo la possibilità di rifarci».

«L’Inter? Dobbiamo affrontarla con lo stesso spirito mostrato finora, lo scudetto è già vinto, ma dobbiamo dimostrare perché lo abbiamo vinto. Mancano sei partite e dobbiamo fare vedere che vogliamo conquistare più punti possibili. A San Siro mi aspetto una Juventus molto aggressiva con tanto possesso palla e diverse occasioni da gol. Però è una di quelle partite imprevedibili come tutti i derby e quelle contro le altre grandi squadre. Sarà una bella gara in un grande stadio come il Meazza. Il mio futuro? Ho un contratto con la Juventus fino al 2023, ma se mi offrissero un rinnovo sarei felicissimo perché qui sto benissimo».