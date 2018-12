Juve, Bentancur non ci sta: «Il Superclasico a Madrid è un’ingiustizia!»

Bentancur vola a Madrid per il Superclasico, ma contesta la scelta di giocare al Bernabeu

Anche Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, si unisce al coro delle polemiche che circolano intorno al Superclasico. L’ex Boca avrebbe voluto che la partita venisse disputata al Monumental e non al Santiago Bernabeu di Madrid. Ecco le parole dell’uruguaiano:«Non volevo perdermi il Superclasico, non potevo non venire qui per vedere i miei compagni. Avrei voluto che questa gara si fosse giocata in Argentina, sarebbe stato giusto giocarla lì, ma ora dobbiamo goderci tutti questa notte magica».