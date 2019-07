Juve, Buffon: «Sono felice ed emozionato, su Sarri e Ronaldo…»

Gigi Buffon, a margine dell’evento di inaugurazione del nuovo store della Juve a Milano, ha parlato delle sue emozioni dopo il ritorno in bianconero

Gianluigi Buffon è nuovamente un giocatore della Juventus ed ha incontrato nuovamente i tifosi bianconeri al Flagship Store bianconero di Corso Matteotti a Milano, dove ha risposto ad alcune domande sul suo ritorno in Serie A. Le dichiarazioni del numero uno bianconero su Sarri e Ronaldo.

SARRI – «L’ho già incontrato, ho avuto la stessa impressione che ho avuto guardando la conferenza stampa».

RONALDO – «Grazie al Paris Saint Germain ho avuto l’opportunità di giocare con Mbappé e Neymar, grazie alla Juve giocherò con lui. Non ci ho ancora parlato, ci ho parlato solo da avversario»

TORNARE ALLA JUVE – «Vuol dire rimettere un ordine ancora più preciso ed è più forte di quello che è stato l’indirizzo della mia carriera. È il premio più bello per un uomo come me perché io conosco bene la Juve e approvo il modo di pensare e di agire. La Juve non regala niente, per cui ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di essere qui»