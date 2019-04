La Juve si prepara in vista del quarto di Champions League: Dybala e Douglas Costa tornano in gruppo

Mancano sei giorni alla partita della stagione per la Juve di Max Allegri, l’Ajax sta vivendo un ottimo periodo di forma e la partite che garantiranno l’accesso alle semifinali si giocheranno a pochi giorni di distanza l’una dall’altra.

L’Ajax si presenterà alla match del 10 Aprile con un 2 a 5 ottenuto fuori casa contro l’Emmen, e con un un totale di quattro vittorie raccolte nelle ultime cinque partite di campionato olandese.

Il primo problema della Juventus si trova negli infortuni: con Cristiano Ronaldo ancora in dubbio i bianconeri potrebbero avere più problemi del previsto nell’affrontare la partita di andata. Buone notizie per Allegri però, Paulo Dybala e Douglas Costa sono rientrati in gruppo, e nell’attesa di recuperare il fenomeno portoghese e Sami Khedira, i bianconeri possono cominciare a guardare alla partita d’andata con un po più di ottimismo.