Juve, buone notizie: recuperato Douglas Costa

Douglas Costa è tornato a disposizione del tecnico Sarri: sarà arruolabile per la partita tra Juventus e Bologna

Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus avrà a disposizione Douglas Costa per il match contro il Bologna al rientro dalla sosta, dopo l’infortunio rimediato al Franchi di Firenze che lo ha tenuto fuori dai campi per diverse settimane.

L’ex esterno del Bayern Monaco è tornato ad allenarsi nel corso della seduta di allenamento odierna, partecipando interamente agli esercizi e dimostrando di aver recuperato completamente dal guaio fisico.