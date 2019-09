Juve, caccia al difensore last minute: Rugani in bilico, spunta Benatia

Ancora movimenti in difesa in casa Juventus. Rugani potrebbe partire: spuntano Benatia, Garay e Benatia. Le ultime

Suggestioni di mercato e non solo. La Juve potrebbe cedere Daniele Rugani per questioni legate alle plusvalenze e potrebbe puntare su un difensore d’esperienza per sopperire alla mancanza di Giorgio Chiellini, ko per almeno 5-6 mesi.

Secondo Tuttosport, i bianconeri valutano i profili di Jerome Boateng e Medhi Benatia. Nel mirino ci sarebbe anche Garay. Difficili Umtiti e Todibo del Barcellona.