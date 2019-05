Juve, non solo Allegri: anche lo staff medico verso la rivoluzione

Juve, è tempo di grandi cambiamenti: dopo l’addio ad Allegri, anche lo staff medico va verso la rivoluzione

Non solo Allegri. Perché in casa Juve è tempo di grandi rinnovamenti e le novità non riguardano unicamente la panchina. In un processo cominciato già in autunno con l’addio a Marotta e proseguito nella giornata di ieri con l’annuncio della separazione dal tecnico toscano dopo cinque anni ricchi di successi.

Ora, però, sotto un altro settore. Quello dello staff medico, in particolare, che in vista della prossima stagione dovrebbe subire allo stesso modo uno scossone. Fin dalla testa, ovvero dalla figura – come riporta anche La Gazzetta dello Sport – del responsabile Claudio Rigo, molto legato a Marotta. Anche in questo ambito si annunciano, a stretto giro di posta, importanti novità.