Juve, Cancelo può partire: il Barcellona insidia il City

La Juventus sta provando a cedere Joao Cancelo. Il giocatore portoghese piace anche al Barcellona: le ultime

Joao Cancelo potrebbe lasciare la Juve. Il portoghese potrebbe essere uno dei sacrifici necessari per far quadrare i conti e per permettere nuovi innesti. Il giocatore ha molto mercato e potrebbe andare via.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sono tre i club sulle tracce di Joao: Bayern Monaco, Manchester City e Barcellona. Cancelo ha l’imbarazzo della scelta. Paratici chiede 60 milioni cash, al momento nessuno ha offerto quella cifra.