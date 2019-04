Juve, Capello: «Higuain e Dybala svalutati dall’arrivo di Ronaldo»

Fabio Capello è intervenuto per sottolineare gli errori della Juventus: l’arrivo di Ronaldo ha svalutato Higuain e Dybala

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello è tornato a parlare della clamorosa eliminazione della Juventus per mano dell’Ajax martedì scorso. Secondo Capello, la Juventus ha sbagliato nel comprare Ronaldo in quanto ha svalutato la valutazione di Dybala ma anche di Higuain.

Ecco le sue parole: «Hanno preso Cristiano Ronaldo e hanno fatto un grande colpo, ma hanno clamorosamente svalutato Higuain che era stato pagato 90 milioni di euro ed è stato ceduto in fretta e furia, e questo è un bel problema. Lo stesso vale per Paulo Dybala, nettamente svalutato a livello economico per colpa dell’inserimento in squadra del portoghese. Il Pipita, comunque, tornerà a Torino a partire da luglio».