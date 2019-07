Juve, che assist da Chiesa: ecco cosa dirà a Commisso

La Juve lavora su più tavoli: oltre a De Ligt si avvicina anche Federico Chiesa che in settimana avrà un incontro negli USA con Commisso

La Juve non lavora solamente per Matthijs De Ligt. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri non sempre molto attenti a monitorare la situazione intorno a Federico Chiesa. L’esterno viola ha deciso: raggiungerà la Fiorentina a Chicago il 16 luglio per aggregarsi ai compagni per il torneo International Champions Cup.

L’attaccante avrà la possibilità di incontrare Rocco Commisso nell’ultima tappa della tournée viola, a New York, dove è in programma l’amichevole con il Benfica. Chiesa si sente pronto per affrontare nuove sfide. E ha in tasca l’offerta della Juve ed è quello che dirà al numero uno viola, sperando che accetti la sua volontà.