Douglas Costa punge il compagno Dybala: i due giocatori si sfidano spesso durante gli allenamenti e Douglas non gradisce le foto ironiche dell’argentino

Douglas Costa e Dybala: compagni alla Juventus, amici nella vita, ma rivali in allevamento. Gli attaccanti bianconeri si sfidano spesso e volentieri in allenamento, con l’argentino che talvolta prende in giro il collega brasiliano su Instagram. Douglas Costa però è molto competitivo, e ci tiene a fare alcune precisazioni a riguardo: «Le sfide in allenamento con Dybala? Dybala pubblica le foto su Instagram solo quando vince. Se per un mese non pubblica nulla sappiate che è perché ho vinto sempre io».