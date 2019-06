Juve, chi sarà il nuovo centravanti con Sarri? Ecco tutte le idee

Maurizio Sarri si interroga su chi sarà il suo centravanti titolare: meglio Cristiano al centro con due ali veloci oppure Icardi

Sei figurine per un solo posto. Maurizio Sarri si lecca i baffi e ragiona su chi dovrà essere il nuovo centravanti della sua Juve. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in pole position c’è ovviamente Cristiano Ronaldo. Il più letale di tutti in area di rigore: metterlo al centro dell’attacco è più di una sfida.

Higuain e Mandzukic, così simili e così diversi: il primo è quasi un figlioccio dell’allenatore, il secondo una novità. Dal mercato potrebbe arrivare Icardi, il nove più puro, mentre in casa ci sono altre due soluzioni, che rispondono ai nomi di Moise Kean e Paulo Dybala.