Juve, Chiellini sul futuro: «Me lo auguro, è una persona fantastica». L’augurio del capitano per la Madama che sarà

Il capitano parla del futuro della Juventus. Giorgio Chiellini lo fa a margine dell’evento benefico per gli Insuperabili. L’augurio è uno e uno solo e no, non riguarda il prossimo allenatore che sederà sulla panchina bianconera.

Bensì su quella che sarà la nuova vita di Andrea Barzagli: «Se entrerà a far parte dello staff bianconero? Me lo auguro. Andrea è una persona speciale oltre che un giocatore eccezionale. Mi mancherà sicuramente tanto: ho avuto l’onore di passare con lui 8 anni fantastici. È una persona da cui io ancora posso imparare tanto, figuriamoci i giovani che verranno. Ora dovrà staccare un attimo e riposare, ma poi sarà un valore aggiunto per la Juventus perché persone come lui si contano sulle dita di una mano».