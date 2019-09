Chiellini e Pavoletti uniti per superare l’infortunio al ginocchio: lo scatto che ritrae i due giocatori dopo i rispettivi interventi – FOTO

Un infortunio grave sia per Chiellini sia per Pavoletti che non basta a togliere loro il sorriso. I due campioni di Juve e Cagliari si sono incontrati dopo i rispettivi interventi chirurgici al ginocchio nella clinica a Innsbruck.

Ecco la foto che ritrae i due giocatori della Serie A insieme: