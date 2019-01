Juve-Chievo, Vignato in campo: nel 2017 Totti lo salutò così

In campo il giovane 2000 Emanuel Vignato nel secondo tempo di Chievo-Juventus: l’aneddoto del suo esordio in A con Totti

Al 61’ di Juventus-Chievo è entrato in campo Emanuel Vignato per gli ospiti, sostituendo il centrocampista Perparim Hetemaj. L’allenatore Domenico Di Carlo ha deciso di lanciare in campo il giovane calciatore classe 2000 con la maglia numero 55 sulle spalle per l’ultima mezz’ora di gioco del posticipo di Serie A, valevole per la giornata numero 20. Vignato è un 2000 di belle speranze su cui la stessa Juventus ha messo gli occhi per il futuro, formatosi nel settore giovanile della società clivense. Può giocare sia da esterno destro che da trequartista mettendo in mostra le sue qualità tecniche. Piccola curiosità legata al passato del giovane calciatore risalente al maggio 2017.

A diciassette anni Vignato ha fatto il suo esordio in Serie A entrando al minuto 87 di Chievo-Roma e in quella giornata fu protagonista di un curioso siparietto con l’allora capitano della Roma, Francesco Totti. Durante il corso del riscaldamento a bordo campo al Bentegodi, infatti, Totti scherzando chiese a Vignato chi fosse per via della sua giovane età: «Ma tu chi sei?» Il giovanissimo esterno clivense si è presentato e ha detto di essere un classe 2000, al che il Pupone si è girato verso Nainggolan e ha concluso: «Sembra che abbia dodici anni. Ne vuoi dieci dei miei?» Un piccolo retroscena in più per ricordare quello che fu il suo ingresso nel calcio dei grandi.

