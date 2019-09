Juve, Cobolli Gigli attacca: «Paratici ha sbagliato tutto»

Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, critica aspramente le scelte di mercato attuate da Fabio Paratici. Ecco le parole

Cobolli Gigli senza freni. Ecco le dichiarazioni dell’ex presidente della Juve a Radio Punto Nuovo, che spara a zero sul mercato bianconero.

«Emre Can? Penso che il problema nasce da una sbagliata campagna di acquisti e cessioni fatti da Paratici. Marotta non avrebbe agito così. Mandzukic e Emre Can non possono essere esclusi, Dybala è stato inserito perché non sono riusciti a venderlo. Paratici e Andrea Agneli hanno sbagliato, il secondo perché gli ha lasciato troppo margine di scelta. Lukaku grande smacco. Marotta è riuscito a sistemare Icardi, perché ci sa fare, Paratici no».